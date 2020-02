L’idea di Valter De Maggio: “Secondo me il Napoli vuole Belotti e potrebbe usare Petagna come pedina di scambio”

Il giornalista partenopeo elogia Gattuso: “Il suo lavoro si sta vedendo”

In occasione di Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio dice la sua sul momento del Napoli e sul lavoro di Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri.



Inoltre, il conduttore, è convinto che l’operazione Petagna potrebbe essere importante per scambiarlo con Andrea Belotti, attaccante che piace alla dirigenza dei campani.



Ecco le sue parole:



“Demme l’ha volluto Gattuso, l’ha indicato lui a Giuntoli. Come Lobotka, Politano lo prendono perché Gattuso usa il 4-3-3, Petagna e Rrahmani li prendono dopo aver parlato con Gattuso. Ora perché sconfessare quanto fatto? Il lavoro di Gattuso si sta vedendo.



Secondo me il Napoli ha preso Petagna perché vuole Belotti, lo potrebbe usare come pedina di scambio. Secondo me sarebbe perfetto”.



