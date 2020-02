Napoli, rosso in bilancio per la società di De Laurentiis: 137 milioni investiti! A giugno tre cessioni top per rientrare dalle spese

In estate potrebbero dire addio tre giocatori importanti

Il Napoli è stata la regina del mercato invernale, a gennaio. Sono tre gli acquisti immediati più due per giugno. La società è voluta intervenire per completare la rosa e anticipare anche la concorrenza sugli altri giocatori.



Come riporta Il Mattino però, l’ultimo fatturo della società di Aurelio De Laurentiis è di 300 milioni di euro, con il patron che non ha sbadato a spese: 137 milioni di investimenti, una cifra record.



193 milioni di euro in acquisti a fronte di 56,20 a quelli intascati. Un rosso in bilancio non indifferente. A questo punto, a giugno, potrebbero esserci tre cessioni eccellenti per rientrare dalle spese: a dire addio, molto probabilmente, ci sarebbero Kalidou Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz.



Il monte ingaggi è salito: supera di poco i 100 milioni, dopo gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano.



