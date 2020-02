Lo strano caso Ghoulam, si allena ma non è convocato

Ghoulam e lo strano caso

L’edizione odierna di “La Repubblica” scrive in merito a Faouzi Ghoulam completamente sparito dai radar ma che potrebbe ben presto riapparire visto il ritorno della Champions League e i molteplici impegni presenti all’orizzonte.

La situazione Ghoulam

Contro il Lecce non ci sarà ancora una volta Ghoulam, il terzino continua ad allenarsi con il Napoli ma il suo impiego è praticamente inesistente. L’obiettivo sembra essere quello di accomodarsi in panchina per la gara contro il Cagliari, per poi ritrovare minuti e continuità.

