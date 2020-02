Koulibaly torna titolare, a Gattuso il compito di farlo ritornare grande

Koulibaly torna titolare

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive in merito alla situazione del Napoli, entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi che hanno vinto tutte le ultime tre partite ridando serenità ad un ambiente che da inizio stagione non ne aveva.

Koulibaly

Oggi torna in campo Kalidou Koulibaly, il leader difensivo che è mancato a Gattuso che si arrese dopo tre minuti dall’esordio del tecnico e che da sempre è stato considerato il principale artefice dell’equilibrio difensivo partenopeo.

Tanti però sono stati gli svarioni e gli errori di questo inizio campionato, non il miglior Kalidou che ha concesso 12 errori da gol, alcuni individuali come l’autorete di Torino, in altre ha partecipato alle disattenzioni del reparto difensivo.

Toccherà a Gattuso riprendere il gigante difensivo, quello per cui il Manchester United voleva fare follie.

