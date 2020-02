FOTO – Alvino: “Napoli-Barcellona, gente in fila dalle 5.30 per acquistare il biglietto”, San Paolo verso il sold out!

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È iniziata oggi la vendita libera dei biglietti per Napoli-Barcellona, 25 febbraio alle 21. I prezzi non sembrano spaventare i tifosi e, dopo una settimana di prelazione per gli abbonati, tutti ora possono acquistare il tagliando.

I punti vendita sono stati presi d’assalto, con Carlo Alvino che ha documentato su Twitter con una foto: “Napoli-Barcellona, gente in fila dalle 05:30 di questa mattina per acquistare il biglietto”.

Non solo: gli ultimi dati riferiscono di curve già sold out e di un San Paolo che si prepara interamente al tutto esaurito.

Il post: