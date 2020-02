Chiariello spiega: “Giuntoli è andato in vacanza a dicembre! De Laurentiis ha sempre detto una cosa sul mercato di gennaio…”

Notizie Napoli, il giudizio di Umberto Chiariello su Giuntoli e il calciomercato

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale durante la trasmissione “Campania Sport” su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

“De Laurentiis ha sempre detto che il calciomercato di gennaio non è utile perché i calciatori importanti non si muovono. Invece stavolta ha dato mandato a Giuntoli di acquistare e il d.s. l’ha fatto. Peccato che sia andato in vacanza a dicembre, perché il centrocampista sarebbe dovuto arrivare il 2 gennaio”.

