SPORTITALIA – Mega offerta del West Ham per Nandez! Il Cagliari riflette sulla proposta

Calciomercato Serie A, mega offerta del West Ham per Nandez del Cagliari

Il West Ham è uscito allo scoperto per Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Cagliari. L’offerta ufficiale – riferisce il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà – è di 8 milioni di prestito oneroso più altri 35 con obbligo di riscatto per un totale di 43 milioni.

L’obbligo è, però, collegato alla salvezza del club inglese e questa formula ha portato il Cagliari a chiedere garanzie ulteriori. Normale è pensare che si tratti di una cifra irresistibile, ma la società rossoblu non intende legare il tutto all’esito del campionato del West Ham per poi ritrovarsi la prossima estate con una situazione non risolta. Di sicuro è una trama che, in queste ultime, caldissime ore di mercato, va seguita.

Il centrocampista nelle scorse ore era stato accostato anche al Napoli, con i partenopei vogliosi di rinnovare il proprio centrocampo.

