Calciomercato Napoli, avviati i primi contatti con il Cagliari per Nandez

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI NANDEZ – Il Napoli sta decisamente provando a rifondare il proprio centrocampo. Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka, i partenopei sono alla ricerca un altro mediano, magari da acquistare adesso e poi portare in azzurro a giugno.

Il nome individuato dai partenopei è quello di Amrabat del Verona, con il quale c’è un accordo di circa 23 milioni più bonus. Il marocchino però tentenna e l’intesa con il Napoli ancora non è stata trovata. Ecco perché, come riporta calciomercato.it, il d.s. Giuntoli avrebbe avviato i primi contatti per un altro mediano.

Calciomercato Napoli, contatti con il Cagliari per Nandez

Nahitan Nandez

Si tratta di Nahitan Nandez del Cagliari. Il centrocampista avrebbe già dato la sua approvazione al trasferimento, ma i sardi sparano alto: per lasciar partire il calciatore chiedono almeno 40 milioni di euro. Insomma, il Napoli ha già iniziato a guardarsi intorno.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI