SKY – Iturbe torna in Serie A: accordo con il Genoa! I dettagli

Calciomercato Serie A, il Genoa riporta Iturbe in Italia

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Continua ad acquistare il Genoa, che si sta rinforzando in questo mercato invernale per cercare i giusti calciatori che possano portare il Grifone alla salvezza.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è in dirittura d’arrivo il ritorno di Juan Iturbe in Serie A. Il Genoa ha un accordo con il Pumas – attuale squadra dell’esterno d’attacco – per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI