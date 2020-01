Corbo: “Il Napoli ha sbagliato il mercato estivo quest’anno! Politano? Non arrivò anni fa per colpa della Juve.”

“De Laurentiis ha dimostrato che la fermezza vale più del compromesso”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli, della risalita dopo le vittorie contro Lazio e Juventus e del mercato, con l’acquisto di Politano e le strategie, sbagliate, dell’estate scorsa.



Secondo lo scrittore, la società ha sbagliato a sottovalutare i problemi presenti in alcuni ruoli e ora si è ritrovata ad inseguire.



Ecco le sue parole:



“Dopo qualche tentennamento iniziale e qualche problemino di preparazione, adesso la situazione si è normalizzata. La squadra ha gamba, è equilibrata e ha dimostrato di essere tornata in forma.



La società ha dimostrato fermezza ed è stato fatto un ottimo lavoro. De Laurentiis ha confermato che la fermezza vale più del compromesso.



Quest’anno il Napoli ha fatto un mercato incompleto, consegnando una squadra imperfetta. Non si reggeva il ritmo di alcune gare e c’era un problema di preparazione. Tutti questi acquisti perché si è corso ai ripari. Si poteva evitare questa rincorsa, c’era troppo ottimismo, senza pensare che c’erano dei buchi neri come la mancanza del terzino e un regista.



Politano? A me piace molto. Lo voleva anche Sarri due anni fa, ma l’operazione non andò in porto anche a causa della Juventus che disturbò l’affare con il suo inserimento.



Cammino del Napoli? Se i giocatori hanno capito la situazione, Gattuso continua con il suo lavoro, la squadra andrà forte. Ho visto pentimento di quanto fatto finora. Il tempo c’è, hanno già iniziato a mettersi sulla giusta strada, facendo ognuno il proprio dovere.



Il pubblico? È stato perfetto. Non ha regalato nulla ai giocatori. Ha capito che quest’ultimi erano lontani dai doveri e hanno avuto un atteggiamento giusto per riportare i calciatori sui binari giusti. Il pubblico napoletano è abbastanza maturo”.



