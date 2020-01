SKY – Le condizioni di Mertens preoccupano, per il Napoli spunta Mateta

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Le condizioni di Mertens destano ancora preoccupazione in casa Napoli. Per questo la cessione di Llorente è stata congelata, anche se lo spagnolo preferirebbe partire per accumulare più minuti. Ecco dunque che spunta un’altra idea per gennaio: si tratta di Jean-Philippe Mateta, classe ’97 del Mainz.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio sul proprio portale: Mateta può diventare una pista calda nei prossimi giorni, in concomitanza di un’eventuale partenza di Llorente. Nella scorsa stagione ha segnato 14 goal in Bundesliga, mentre quest’anno solo 5 presenze e due reti. Un infortunio al menisco la causa.