LIVE – Napoli-Juventus, c’è la formazione: tutto confermato, Fabian torna titolare. C’è Meret, Di Lorenzo centrale

Buonasera amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus. Prima al San Paolo, da avversario, per Maurizio Sarri, che riceverà un’accoglienza divisa tra fischi, indifferenza e qualche sparuto applauso. La classifica, però, è la priorità: fare punti per distanziare le zone calde è un imperativo dopo la bella vittoria in Coppa con la Lazio.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS: In arrivo

GLI AGGIORNAMENTI