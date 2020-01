Schira: “Ore calde per Amrabat al Napoli! Pronto il rilancio definitivo degli azzurri”

Sul suo profilo Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, fa il punto della situazione sulla trattativa Amrabat-Napoli

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha scritto sul suo profilo Twitter sulla questione Amrabat-Napoli.



Secondo quanto riportato nel tweet il Napoli è pronto ad offrire uno stipendio di 2.1 milioni di euro netti a stagione pur di convincerlo a tingersi di azzurro.



L’intesa con il Verona. Con la società scaligera l’accordo c’è da un mese ed è di 15 milioni di euro più 1 di bonus e Setti vuole mantenere la parola data a Giuntoli. Sono ore calde per il mercato del Napoli e ci sono tutti i presupposti per far si che Amrabat diventi un calciatore azzurro.