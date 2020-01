Napoli-Lazio, lite Manolas-Acerbi: le telecamere riprendono il labiale

A fine partita, i due difensori, arrivano quasi al contatto fisico

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una partita molto accesa quella tra Napoli e Lazio, giocata ieri e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Due espulsioni in partita, molti scontri e anche risse sfiorate. Come quella nel finale, quando Kostas Manolas, difensore azzurro, ha tentato il contatto fisico con Francesco Acerbi, centrale biancoceleste.



A fine match, il greco dei partenopei, stava festeggiando la vittoria esclamando qualche frase di troppo. Un gesto o un’esultanza che non è piaciuta all’avversario, il quale avrebbe detto “Ma che vuoi?”, come hanno ripreso le telecamere.



I due non hanno esitato a confrontarsi faccia a faccia prima di essere divisi da alcuni giocatori presenti in quel momento al posto giusto. Rissa evitata e dopo un po’ di polemiche, tutti negli spogliatoi.

Il video delle polemiche:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI