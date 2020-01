Napoli-Lazio, gli highlights della partita.

HIGHLIGHTS NAPOLI LAZIO – Vittoria sofferta quella del Napoli, che è riuscito ad imporsi sulla Lazio al San Paolo, portando a casa la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia vincendo sull’1-0. Non sono mancati attimi di tensione e fibrillazione in campo. Particolarmente accessi gli ultimi minuti di recupero della ripresa. L’atmosfera al San Paolo era alle stelle, Napoli-Lazio ha visto anche il ritorno degli ultras delle Curve che hanno accompagnato gli azzurri a suon di cori per tutta la durata della gara.

HIGHLIGHTS NAPOLI-LAZIO, IL VIDEO

Napoli-Lazio, doppia espulsione nei primi 30′ di gioco

Si inizia con l’azzurro Hysaj che, dopo aver fermato Immobile in maniera irregolare, viene espulso per doppia ammonizione. Poco dopo tocca anche al biancoceleste Lucas Leiva per aver mandato a quel paese direttore di gara dopo essere stato ammonito per un intervento su Zielinski, che invece era sul pallone.

Rigore per i biancocelesti, clamorosa papera di Immobile!

Al 10′ l’arbitro fischia un rigore contro i padroni di casa. Sul dischetto Immobile, che si rende protagonista di una papera incredibile! L’attaccante scivola col piede d’appoggio, il mancino, alla battuta del rigore e conclude alto col destro.

Immobile non si è capacitato del gesto, a tal punto che ha detto ad Inzaghi che cercava di rincuorarlo: “Non mi è mai capitata una cosa del genere”.

Napoli-Lazio, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejòn (23′ st Elmas), Milik, Insigne (32′ st Ruiz). A disposizione: Meret; Karnezis, Tonelli, Leandrinho, Llorente, Lozano. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25′ st Patric); Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (31′ st Jony); Caicedo (10′ st Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 2′ pt Insigne

