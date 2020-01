Ultimissime Napoli, la possibile avversaria in semifinale di Coppa Italia

Vittoria importante per il Napoli in Coppa Italia. Al termine di un match sofferto e avvincente gli azzurri hanno battuto per 1-0 la Lazio grazie ad un gol di Insigne.

In semifinale, con gare di andata e ritorno (12 febbraio e 4 marzo), il Napoli affronterà la vincente del match tra Inter e Fiorentina in programma domani sera a San Siro.