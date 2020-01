VIDEO SN – Tifosi delusi all’esterno del San Paolo: “Non possiamo comprare il biglietto per vedere la partita del Napoli”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Perugia, il San Paolo si presenta deserto, con circa 4mila tagliandi venduti. All’esterno dell’impianto di Fuorigrotta sono però presenti un centinaio di persone, che hanno provato a comprare un biglietto per assistere al match. Il botteghino presente all’esterno dello stadio non vende i biglietti, l’unica ricevitoria abilitata per venderli non ha linea. Dall’inizio dell’evento non è più possibile comprare il biglietto, quindi tutti questi tifosi si sono ritrovati all’esterno del San Paolo con un pugno di mosche. Di seguito le dichiarazioni di alcuni tifosi:

“Purtroppo i botteghini non funzionano e non ci hanno fatto entrare. Ho provato a comprare i biglietti, mi hanno mandato a destra e a manca e non mi hanno fatto compare i biglietti. Siamo disorganizzati in tutto” ha dichiarato un tifoso.

Un altro tifoso aggiunge: “Sono venuto qui per comprare il biglietto al botteghino, ma il botteghino mi ha mandato altrove e non sono riuscito a comprare il biglietto perchè avevano chiuso il terminale”.

“Ho provato a fare il biglietto, ma è stato inutile. A detta loro non c’è nessuna disponibilità, mi hanno rimbalzato da una parte all’altra. Non c’è stata nulla da fare” questa la testimonianza di un ulteriore tifoso.

Di Giuseppe Annarumma

