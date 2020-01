Cosmi: “Il Napoli è una squadra fortissima, mi sarebbe piaciuto allenarlo. Il VAR toglie qualcosa al calcio”

Cosmi parla al termine di Napoli Perugia

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il neo tecnico del Perugia, Serse Cosmi, ha parlato al termine di Napoli Perugia. Queste le parole:

Napoli

“Il Napoli l’ho guardato in maniera distratta. La sensazione che ho avuto è che sia andato incontro ad una serie di partite in cui la prestazione non avrebbe meritato una sconfitta. Di solito gli ultimi 4 gol presi, si prendono in un campionato intero e non in due partite“.

“Gli azzurri sono una squadra fortissima, ai miei avevo chiesto personalità e non paura. I primi dieci minuti hanno provato a mettere in campo queste caratteristiche, poi siamo diventati troppo passivi nonostante il rigore“.

“Il gol avrebbe riaperto la partita, ne sono sicuro. Gli azzurri hanno avuto un calo e probabilmente avremmo potuto fare di più“.

VAR

“L’arbitro ha avuto un imbarazzo nell’assegnare il nostro rigore, non nel secondo assegnato al Napoli. Un calcio senza VAR non avrebbe mai assegnato quel tipo di fallo. Credo che ti tolga tanto“.

Futuro

“Dal calcio non mi aspetto niente. Non so cosa accadrà da qui all’anno prossimo. Posso però dirvi che questo club può salire in Serie A con i determinati accorgimenti. Dobbiamo giocare l’uno per l’altro“.

“Mi è sempre piaciuto allenare il Napoli. Solo chi è matto non allenerebbe gli azzurri“.