Tonelli-Sampdoria, manca ancora l’ok di De Laurentiis. Trattativa però non tramontata

Trattativa non tramontata per Tonelli alla Sampdoria

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un interesse da parte della Sampdoria per Lorenzo Tonelli. Il difensore azzurro era vicinissimo a ritornare a Genova ma il non aver esaudito le richieste economiche di De Laurentiis ha frenato la trattativa.

Lorenzo Tonelli-Sampdoria

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli però si potrebbe continuare a trattare e la possibilità di un ritorno in maglia blucerchiata per l’ex Empoli non è tramontata.

Manca ancora l’ultimo ok del patron azzurro, dopodichè sarà tutto fatto.

