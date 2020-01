Scenario clamoroso al Barcellona: i dirigenti incontrano Xavi, Valverde traballa!

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Incredibile ribaltone in vista in casa Barcellona. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Atletico, il futuro di Ernesto Valverde è a serio rischio. I tifosi ne chiedono l’esonero immediato, intanto i vertici blaugrana hanno già incontrato il possibile sostituto.

Il direttore sportivo Abidal e il chairman Grau hanno incontrato infatti Xavi, leggenda del Barcellona e attuale allenatore dell’Al-Sadd in Qatar. Secondo quanto riferisce Rac1, radio catalanta, una fetta di dirigenza sta insistendo per destituire Valverde già lunedì.

Il tecnico, però, primo in Liga, gode della fiducia del presidente Bartomeu. Ricordiamo che il Barcellona, a cavallo tra febbraio e marzo, affronterà due volte il Napoli.