SKY – Incontro Giuntoli-entourage di Amrabat, manca solo il sì del centrocampista! Rallenta Lobotka

Si sta svolgendo in questi minuti l’incontro tra gli agenti di Amrabat e Cristiano Giuntoli per trattare il centrocampista classe ’96. Secondo le ultime raccolte da Sky, ci sarebbe l’accordo totale con il Verona ma mancherebbe solo il sì del centrocampista. L’accordo è stato invece raggiunto per Amir Rrahmani, difensore classe ’94.

Intanto, per quanto riguarda Lobotka l’affare ha subito un rallentamento. La pista non tramonta, ma il Celta Vigo chiederebbe più soldi e il Napoli – dal canto suo – si starebbe cautelando guardando anche ad alcune alternative.