TMW – Il Real Madrid pronto all’assalto su Fabian Ruiz. Attesi contatti tra Florentino Perez e ADL

Il Real Madrid ha dimostrato un forte interesse nei confronti del centrocampista azzurro Fabian Ruiz. La redazione di TMW ha fatto il punto della situazione raccogliendo le ultime informazioni:

“Il Real Madrid all’assalto di Fabian Ruiz. Per bruciare la concorrenza internazionale, per superare quella nazionale con il Barcellona in testa. La società di Florentino Perez sembra essersi convinta nel puntare sull’interno di centrocampo del Napoli. Dopo la sessione invernale, secondo quanto appreso da fonti spagnole, la dirigenza dei Blancos prenderà contatto con Aurelio De Laurentiis e con la dirigenza azzurra per presentare la sua prima offerta. La volontà è infatti quella di realizzare un’operazione in anticipo, prima anche dell’Europeo dove il valore di Fabian potrebbe impennarsi. Pagato 30 milioni di euro, la clausola che è servita per strapparlo al Betis Siviglia, adesso ADL non ha fissato una richiesta ma la sensazione è che partirà da 80 milioni. Sul tavolo, peraltro, c’è anche il rinnovo: il Napoli vorrebbe mettere una clausola rescissoria a Fabian“.