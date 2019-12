Poco spazio al Verona, Tutino verso l’addio: su di lui c’è la Salernitana

Mercato Napoli, Tutino potrebbe salutare il Verona per la Salernitana

MERCATO NAPOLI – Non è stata una prima parte di stagione facile per Gennaro Tutino. L’attaccante di proprietà del Napoli ha giocato in prestito al Verona, dove però non ha trovato particolare spazio (7 presenze tra campionato e Coppa Italia).

Ecco perché, come riporta il Corriere di Verona, l’attaccante potrebbe salutare l’Hellas a gennaio. Sulle sue tracce c’è la Salernitana, vogliosa di rinforzare il reparto avanzato.

