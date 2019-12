33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Era furioso Cristiano Ronaldo al rientro negli spogliatoi: la batosta in Supercoppa l’ha deluso particolarmente.

Secondo quanto riferisce Repubblica, c’è malumore nel portoghese nei confronti di Maurizio Sarri. Cr7 infatti non ha gradito la sostituzione di Higuain e alcune scelte di formazioni. Non solo: non ha gradito neanche il modo in cui i compagni l’hanno lasciato solo in avanti.