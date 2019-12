Montervino, rivelazioni sulla lite con Gargano: “Cose da spogliatoio, non ho capito perché a distanza di anni ha detto stupidaggini”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha intervistato Francesco Montervino, che ha svelato alcuni retroscena su fatti di spogliatoio:

Mi piace molto molto Paredes, ha qualità importantissime e ha una discreta fisicità. Pulgar è un giocatore di buon livello, probabilmente però il più pronto di tutti per certe piazze e situazioni è Torreira. Dei tre preferisco Paredes, però Torreira indubbiamente sta facendo vedere il suo valore, potrebbe essere l’acquisto giusto.

Gargano picchiò me? In genere sotto l’1.60 non li guardo neanche, potrebbe risultare un abuso. Dopo quella discussione e quella scazzottata c’è stato qualche mese dopo un contatto telefonico, ci siamo salutati e abbracciati. Io non ho capito perché a distanza di 6-7 anni tirò queste storie dicendo tra l’altro delle stupidaggini.

Ho un buon rapporto con lui, è pur sempre il cognato di Marek che è un amicone, sono cose da spogliatoio, nascono e muoiono là, a me dispiace solo che lui l’abbia tirato fuori. Prima di Catania-Napoli litigarono il Pocho e Santacroce“.

Montervino si riferisce ad un’intervista del 2016 in cui Gargano svelò dettagli sulla lite tra lui e l’ex capitano.