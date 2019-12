Arsenal, si complica la pista Torreira. L’uruguaiano piace tanto ad Arteta

Si complica la pista Torreira

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la pista che porterebbe a Lucas Torreira per gli azzurri si sarebbe complicata con l’arrivo del nuovo allenatore Arteta, che non vorrebbe privarsi dell’uruguaiano a gennaio.

Si complica la pista

Quinta da titolare per il regista che sta trovando continuità e che quindi difficilmente potrebbe lasciare l’Arsenal nella finestra di mercato invernale.

Giuntoli continua a ritenerlo la prima scelta in assoluto ma nel caso non dovesse andare bene, da non escludere è Lobotka che piace ai partenopei.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI