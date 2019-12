Villa D’Angelo, il proprietario: “Inizialmente sembrava una serata funebre, poi l’atmosfera si è sciolta”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Michele Giugliano, patron del ristorante Villa D’Angelo Santa Caterina

“Ieri il clima era sereno. Certo, non una serata come quelle fatte in passato, ma bella. Inizialmente sembrava di essere ad un evento funebre, poi l’atmosfera si è sciolta e la squadra l’ho vista molto coinvolta quando Gattuso ha preso il microfono ed ha chiesto qualcosa in più ai suoi. Diciamo che la serata è iniziata in un modo e finita in un altro.

Vi racconto un aneddoto: anni fa, Gattuso venne a festeggiare un addio al celibato al mio ristorante e mi ha promesso che a gennaio mi verrà di nuovo a trovare con la famiglia.

De Laurentiis è il pilastro del Napoli, ma è innamorato del microfono e anche ieri ha parlato a ruota libera.

A fine serata non so di cosa hanno parlato De Laurentiis, Gattuso, Giuntoli e Chiavelli, mi sono allontanato per rispetto”.