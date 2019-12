Alvino: “Gelo tra Mertens e ADL, l’addio a gennaio è possibile!”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel suo appuntamento sul portale di Williamhill, Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss, rivela alcuni dettagli su un possibile addio di Dries Mertens a gennaio:

L’attaccante è in scadenza di contratto e già dal prossimo gennaio potrebbe accordarsi con un altro club, ma non è da escludere addirittura una fine anticipata della sua straordinaria avventura in maglia azzurra, che gli impedirebbe di fatto di raggiungere lo storico traguardo. Al momento tra lui ed il club è calato il gelo. Le probabilità che de Laurentiis offra al giocatore il rinnovo contrattuale a cifre superiori a quelle attuali, è ridotta al lumicino. Mertens punta a guadagnare 4,5 milioni di euro all’anno a fronte dei 4 attuali. Ma tra il presidente ed il calciatore non si tratta solo di un discorso economico.

I rapporti tra i due sono cambiati, e in peggio, dopo le dichiarazioni di ADL che criticò (tanto per usare un eufemismo) la possibilità per Mertens di scegliere di andare a giocare in Cina e soprattutto dopo che il calciatore, la sera del 5 novembre scorso, quella dell’ammutinamento post Salisburgo, fu il primo a lasciare il San Paolo facendo ritorno a casa e non al centro tecnico di Castel Volturno. Una presa di posizione che il presidente non si aspettava da uno dei senatori della squadra, un motivo in più per andare verso la decisione di non rinnovargli il contratto e di valutare qualsiasi offerta, ma solo dall’estero, per il prossimo mese di gennaio.