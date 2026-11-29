“IL RIGORE ANDAVA FISCHIATO”: Luca Marelli sicurissimo nel post-gara di Sassuolo-Napoli.

Luca Marelli replica nel post-partita quanto detto in live durante Sassuolo-Napoli, in merito al possibile rigore non fischiato agli azzurri.

“Dalla gestualità si capisce come Guida abbia ritenuto il braccio attaccato al corpo, ma quel braccio è sin da subito ampio e in posizione non naturale”.

Per l’esperto di DAZN, quindi, al Napoli manca il penalty nel finale, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro terminato invece sullo 0-0.

“Si è anche dimenticato di fare l’annuncio dopo la decisione, forse preso dal momento”, ha aggiunto in chiusura Marelli, riportando quindi un doppio errore di Guida sulla situazione.