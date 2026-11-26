Guida aveva spiegato a CRC nel maggio 2025 di aver evitato il Napoli per ragioni personali, anche dopo la rimozione del vincolo territoriale.

L’arbitro Marco Guida, originario di Torre Annunziata, è stato designato per dirigere Sassuolo-Napoli: sarà la prima volta in carriera che il fischietto campano arbitra una gara ufficiale degli azzurri.

La notizia ha un certo peso simbolico, perché Guida aveva più volte scelto di non arbitrare il Napoli anche dopo la rimozione del vincolo territoriale, motivando la decisione con ragioni personali legate alla pressione dell’ambiente.

Sbagliare a dare un rigore e non poter uscire di casa non mi fa star sereno.

Così si era espresso a maggio del 2025 in un’intervista a CRC, spiegando la sua posizione.