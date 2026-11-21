Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora Teresa Armato. La data precede di un giorno il sesto anniversario della scomparsa di Maradona.

Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli torna accessibile al pubblico martedì 24 novembre alle ore 10.30, al termine dei lavori di riqualificazione dello spazio. La data scelta cade un giorno prima del sesto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Il Comune di Napoli ha comunicato l’appuntamento con una nota ufficiale, precisando la presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato alla cerimonia di riapertura.

Martedì 24 novembre alle ore 10.30, dopo i lavori di riqualificazione dello spazio ad uso pubblico, riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Così recita la nota del Comune di Napoli, che annuncia anche la presenza delle istituzioni cittadine all’evento.