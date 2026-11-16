Dalla Relazione allegata al bilancio del Napoli emerge una data rilevante per il procedimento legato al caso plusvalenze relativo al trasferimento di Victor Osimhen: il 2 dicembre 2026 è fissata una nuova udienza.
In quella sede i giudici saranno chiamati a sciogliere la riserva su un’eccezione sollevata dalla difesa, che riguarda la corretta costituzione delle parti processuali.
Sul merito della vicenda, il club ha già espresso la propria valutazione nel documento societario:
La Società ritiene, sulla base delle diverse indicazioni fornite dai propri consulenti, che non sussistano, ad oggi, passività potenziali dal procedimento in corso.