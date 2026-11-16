Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli nel calciomercato di gennaio.
“Per Anguissa nessun appuntamento per il rinnovo: l’Atalanta è pronto a un nuovo assalto, dopo il no estivo ai 10 milioni di euro offerti da Giuntoli. Ma negli ultimi giorni sarebbe stato l’Olympique Marsiglia ad aver scavalcato tutti raggiungendo un’intesa con i procuratori del camerunense”, scrive l’edizione odierna de Il Mattino.
Dunque non ci sarebbero margini per il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno del 2027 e le sirene francesi sarebbero sempre più vicine.
In tutto questo c’è un grande problema: non sarebbe previsto alcun conguaglio economico in favore del Napoli.
Il club azzurro lo darebbe via solamente davanti ad una liquidazione di circa 6 milioni di euro e con la certezza di avere un cambio già in mano.