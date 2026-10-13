Dalla Spagna, il Napoli è sulle tracce di Gavi per l’inverno: pronti 30 milioni più bonus!

Il Napoli mette già gli occhi sul mercato invernale e monitora attentamente la situazione di Gavi con il Barcellona: secondo El Nacional il club lo avrebbe messo nel mirino come rinforzo a centrocampo da regalare a Massimiliano Allegri.

Napoli: 30 milioni fissi più 10 di bonus per Gavi

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo El Nacional, Pablo Paéz ‘Gavi’ sarebbe al momento indietro nelle gerarchie del centrocampo del Barcellona, con l’arrivo di Rodri. Il giornale scrive della preparazione di un’offensiva formale del Napoli in vista della sessione invernale.

La proposta potrebbe essere composta da una parte fissa da 30 milioni di euro più 10 milioni di bonus legati al rendimento individuale e collettivo. In casa blaugrana, Joan Laporta e il Ds Deco non considererebbero più Gavi inamovibile e potrebbero ritenere congrua una cifra complessiva vicina ai 40 milioni.

Gavi sarebbe disposto ad accettare la corte del Napoli, in vista di un ruolo da protagonista. Si tratta di un nome importante in casa azzurra, considerando la sua giovane età e il margine di crescita immenso. Frenato da tanti infortuni, è pronto a rilasciarsi.