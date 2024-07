Folorunsho rinnova con il Napoli: sapete quale sarà il suo ingaggio?

Michael Folorunsho sta per rinnovare con il Napoli, dopo una stagione top vissuta in prestito all’Hellas Verona. Ecco le cifre del nuovo accordo

Il Napoli formato 2024/2025 inizia a prendere forma. Dopo gli acquisti di Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, è tempo di sistemare anche il reparto di centrocampo. L’addio di Piotr Zielinski, direzione Inter, ha lasciato un pesante vuoto nella mediana azzurra, che potrebbe essere colmato con una soluzione interna.

Michael Folorunsho si è reso protagonista di un’ottima stagione lontano dal capoluogo campano, e a campionato terminato è tornato alla base. Il presidente Aurelio De Laurentiis, in sinergia con mister Antonio Conte, ha deciso di puntare forte sul centrocampista italiano, tant’è che sta per arrivare la firma sul rinnovo del contratto. Ecco quanto guadagnerà il calciatore.

Napoli, Folorunsho rinnova fino al 2029, ingaggio da 1 milione più bonus

Il Napoli, nelle ultime ore, sta risolvendo diverse questioni rinnovi. Gli azzurri in giornata hanno trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale con il portiere Alex Meret, e ora, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarebbe stata raggiunta l’intesa con Michael Folorunsho per estendere il matrimonio con i partenopei.

Il calciatore, reduce dall’esperienza all’Hellas Verona e dalla convocazione a Euro 2024 con l’Italia, senza mai essere sceso in campo, è ormai pronto ad un esperienza in una big italiana, e mister Antonio Conte ha convinto la società a puntare sul talento del classe ’98.

Nelle ultime ore la società e l’entourage dell’italiano si sono riviste per discutere dell’accordo, e l’intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto valido fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio da 1 milione di euro netto più bonus.