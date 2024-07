“Conte trascinerà la squadra. Può lottare per lo scudetto”: le parole dell’ex calciatore fanno impazzire i tifosi

L’avvento di Antonio Conte al Napoli è un chiaro segnale. L’ex calciatore ha analizzato le qualità del tecnico.

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di unire le proprie strade in vista della prossima stagione. Il neo tecnico azzurro ha sposato il progetto azzurro per permettere al club di ripartire dopo l’annata difficile. Le difficoltà dovranno essere messe alle spalle, in modo tale da riuscire ad essere competitivi in Italia.

Non a caso, oltre alle idee del tecnico, la dirigenza starebbe anche provando a rinforzare la rosa sul mercato. Quest’ultimo, vede gli azzurri come una delle società più attive e potrebbero esserci novità già nelle prossime ore. Oltre a ciò, però, la mentalità di Antonio Conte aiuterà senza dubbio la squadra. A tal proposito, Alessandro Matri ha analizzato le qualità dell’ex Juventus.

Matri: “Conte tirerebbe a lucido Lukaku. Può essere micidiale in Italia”

Alessandro Matri ha rilasciato un’intervista a “TuttoSport” analizzando l’avvento di Antonio Conte al Napoli. L’ex calciatore ha sottolineato ancora una volta le qualità dell’ex Juventus. Di seguito le sue parole.