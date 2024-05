Insigne a Napoli per un evento speciale: l’annuncio sui social

Lorenzo Insigne è a Napoli per un evento importante. Le ultime sull’ex capitano del Napoli.

La storia d’amore tra Insigne e il Napoli è terminata da diverso tempo, ma ciò nonostante il calciatore è spesso presente in città. Infatti, le sue origine napoletane gli permetteranno di essere per sempre legato al club. Nelle ultime ore, l’ex capitano azzurro si è recato in città per un evento speciale che segnerà una tappa importante della sua vita.

Come dimostrato dallo stesso calciatore sul proprio canale “Instagram”, nelle ultime ore è nato il suo terzo figlio. Quest’ultimo si chiama Mattia ed è napoletano. Infatti, la famiglia ha deciso di recarsi in Italia per questo giorno speciale.

Insigne a Napoli per la nascita del terzo figlio: l’annuncio

Lorenzo Insigne è diventato papà per la terza volta. L’ex calciatore del Napoli, ormai da diversi mesi a Toronto, ha ricevuto l’ennesima gioia all’interno della sua famiglia. Infatti, proprio poche ore fa è nato il suo terzo genito che si chiama Mattia. L’esterno italiano ha sottolineato tramite i propri profili social tutta la felicità per un momento così delicato.

Si tratta, quindi, di un giorno speciale per l’ex calciatore del Napoli. Quest’ultimo riceverà l’amore e il calore di tutta la sua famiglia e non solo per un avvenimento così importante. Dopo i festeggiamenti, il giocatore è pronto a concentrarsi nuovamente sulla stagione con il Toronto.