Retrocede all’ultimo minuto: che occasione di mercato per il Napoli

Retrocessione clamorosa all’ultimo minuto dell’ultima giornata di Serie A: si profila una ghiotta occasione di calciomercato per il Napoli

L’ultima giornata di campionato ha emanato gli ultimi verdetti. In Serie B scenderanno Salernitana (2o^), Sassuolo (19^) e Frosinone (18^). La squadra di Eusebio Di Francesco ha perso in casa contro l’Udinese di Cannavaro, a sua volta convolto nella lotta salvezza. I veneti sono usciti vittoriosi dal Benito Stirpe grazie alla rete di Davis al minuto 76. Tuttavia le modalità con cui i ciociari sono retrocessi sono davvero da non credere.

Al Frosinone infatti bastava un pareggio dell’Empoli. Dopo esser stati salvi per tutta la serata, è arrivata la beffa sul finale: i toscani hanno segnato il gol del 2-1 sulla Roma, grazie ad un rigore di Niang al minuto 93. Un epilogo drammatico per i gialloblù, che dopo un inizio di stagione molto convincente sono condannati alla retrocessione in Serie B dopo una sola stagione.

Il Frosinone ha però avuto la possibilità di mettere in mostra un gran numero di validi calciatori, e Marco Brescianini è sicuramente tra questi.

Frosinone B, occhio Napoli: occasione Brescianini sul mercato

Negli scorsi mesi il centrocampista ex Milan è stato accostato anche al Napoli. Con il Frosinone in Serie B, vista l’ottima stagione del classe 2000, è sicuramente più facile intavolare una trattativa e portarsi a casa il talentuoso calciatore. Ecco quindi che gli azzurri ne potrebbero approfittare.

Brescianini ha messo in piedi una stagione davvero molto soddisfacente. Il centrocampista del Frosinone conta infatti ben 4 reti e 2 assist in Serie A. Oltre ad un cospicuo numero di prestazioni ben al di sopra della media. È stato senza ombra di dubbio tra i calciatori più importanti dell’annata del Frosinone, a prescindere dal triste risultato finale.

Retrocesso in Serie B il Frosinone: i giocatori più interessanti

La strategia di mercato del Frosinone è stata principalmente quella di puntare su giovani in prestito dalle big. Spiccano il partenopeo Cheddira, con 8 reti, e lo juventino Soulé, capocannoniere della squadra con 11 reti. Anche lui, che fu portato alla Juventus Next Gen da Manna – nuovo ds del Napoli – è in orbita azzurra per quest’estate. Dopo una prima parte di stagione fenomenale, il suo rendimento, così come quello di tutto il resto della squadra, è andato via via calando. Staremo a vedere se gli ultimi mesi in ombra porteranno anche in questo caso ad un calo della valutazione.