Napoli-Di Lorenzo, colpo di scena! Conte si è esposto, le ultime di Sky

La situazione di Giovanni Di Lorenzo è piuttosto spinosa e complicata, con il capitano del Napoli che ha chiesto la cessione. Arriva la decisione di Conte sul futuro del terzino italiano.

Con la stagione che si è appena conclusa, per il Napoli è tempo di organizzare la prossima stagione. Tra le mura azzurre ci sono diverse situazioni spinose da risolvere nell’arco di queste settimane, visto che si deve valutare la posizione di diversi tesserati.

Il capitano Di Lorenzo è finito al centro delle critiche, e anche per questo motivo ha comunicato a Manna l’intenzione di lasciare il club nel corso del mercato estivo. Sulla vicenda si è esposto Antonio Conte – ormai prossimo a diventare l’allenatore del Napoli – che ha dato la sua opinione a Giovanni Manna.

Di Lorenzo, arriva il clamoroso colpo di scena sul futuro: la decisione di Antonio Conte

Sono giorni roventi e frenetici in casa Napoli. Con la stagione che ormai si è conclusa, è tempo di concentrarsi sulla prossima stagione e sulle mosse da attuare sul mercato. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, dovrà effettuare diverse operazioni in uscita prima di poter operare i colpi in entrata. Principalmente si dovrà lavorare sulla cessione ormai certa di Victor Osimhen, e su quelle dei vari esuberi. Negli ultimi giorni è arrivata anche la richiesta di cessione da parte del capitano, Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino si è sentito sfiduciato dalla società, e le critiche dei tifosi non hanno fatto altro che alimentare il desiderio di lasciare Napoli. Si è dunque venuta a creare un’altra situazione particolarmente critica all’interno del Napoli, con il suo capitano che ha chiesto la cessione. Sulla vicenda si è esposto direttamente Antonio Conte – che come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport – avrebbe definito incedibile Giovanni Di Lorenzo al DS Giovanni Manna. Difatti il tecnico salentino punta molto sul terzino italiano, che sarebbe un punto fermo per il suo Napoli.

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha fatto intendere che la posizione del suo assistito non sarebbe cambiata neanche con l’approdo di Conte sulla panchina del Napoli. La frattura tra Di Lorenzo e l’ambiente sarebbe a questo punto insanabile, ma Conte sarebbe pronto a far di tutto per convincere il capitano del Napoli a ritornare sui propri passi. Sicuramente Conte avrà un dialogo diretto con Di Lorenzo non appena sarà il nuovo allenatore del Napoli, in cui cercherà di far cambiare idea al terzino, rimettendolo al centro del progetto. Ad oggi però sembra impossibile la permanenza di Di Lorenzo a Napoli, ma Conte proverà a giocarsi tutte le sue carte per farlo restare in azzurro.