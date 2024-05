Gaetano torna a Napoli, e poi? Due soluzioni per il futuro, c’è un club di Serie A

Gianluca Gaetano si è ben contraddistinto durante il prestito al Cagliari, ma ora il suo futuro è incerto. Due ipotesi sul tavolo, tra cui anche un club di Serie A interessato.

Nel corso di questa stagione, il Napoli ha girato in prestito diversi giovani, in modo da farli crescere in altre squadre e farli ritornare più maturi. Tra i giocatori che si sono espressi in maniera positiva durante il periodo di prestito c’è Gianluca Gaetano, che ha disputato la seconda parte di Serie A col Cagliari.

Il centrocampista italiano si è reso protagonista di diversi gol e assist, attirando su di sé l’attenzione di vari club. Per ora Gaetano rientrerà a Napoli, e nelle prossime settimane si valuteranno le soluzioni migliori per il suo futuro.

Napoli, Gaetano rientra dal prestito: due ipotesi per il futuro del centrocampista

Sono stati diversi i giovani del Napoli che hanno mostrato le loro qualità in questa stagione vissuta in prestito in altri. Tra questi c’è anche Gianluca Gaetano, che insieme a Michael Folorunsho è stato tra quelli cresciuti maggiormente in quest’annata. I due centrocampisti italiani di proprietà del Napoli si sono contraddistinti rispettivamente con le maglie di Cagliari e Hellas Verona. La stagione di Gaetano è entrata nel vivo nel girone di ritorno, quando è stato appunto dato in prestito al club sardo.

Con la maglia dei sardi, Gaetano ha collezionato 4 reti ed 1 assist in 11 apparizioni in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e presto sarà presa una decisione sul suo futuro. Come raccontato dal Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ci sono due ipotesi al vaglio: “Gaetano sarebbe ben contento di restare a Napoli con Conte, ma vorrebbe avere spazio. Su di lui c’è anche l’interesse fortie del Parma”. Per il centrocampista del Napoli si aprono dunque due opzioni per il futuro, ma che potrebbero aumentare nel corso delle prossime settimane.

Gaetano è particolarmente legato al Napoli, e vorrebbe giocarsi le sue chance con la maglia azzurra, soprattutto se dovesse arrivare Antonio Conte. Difficile però che Gaetano riesca a trovare spazio, nonostante abbia compiuto una buona seconda parte di stagione col Cagliari. Il Parma ha già palesato il suo interesse, visto che un profilo come Gaetano farebbe comodo agli emiliani appena promossi dalla Serie B. Nel giro di queste settimane, altri club di Serie A potrebbero farsi sotto per il centrocampista del Napoli. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire quale sarà il futuro di Gaetano, ma è probabile che ci sia un addio al Napoli.