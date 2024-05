“Chiesa e altri due super colpi”: Pedullà svela i primi nomi per Conte, i tifosi già sognano

Aggiornamenti sulla trattativa Conte – Napoli, spuntano le prime richieste del tecnico salentino a De Laurentiis.

Ci siamo quasi, nel giro di questa settimana Antonio Conte potrebbe essere ufficializzato. Sarà lui l’uomo a cui verrà affidata la rifondazione del club, ritrovatosi dinanzi alla stagione peggiore da 15 anni a questa parte.

L’ex Inter e Juventus ha ormai sciolto le proprie riserve, confermando il no temporaneo di novembre, quando ribadì cortesemente l’intenzione di ripartire con un progetto che gli potesse permettere di porre delle basi solide sin dai ritiri estivi. Insomma, un ragionamento a cui sono seguiti fatti concreti. E non solo: si starebbe parlando anche di nomi importanti come Federico Chiesa, oltre che Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno.

Conte – Napoli, aggiornamento di Pedullà: questi i nomi favoriti del tecnico

Alfredo Pedullà, uno dei massimi esperti di calciomercato italiani, che per primo forse si è esposto in merito alla trattativa Conte – Napoli, ha rilasciato nuovi aggiornamenti questa sera. A partire dalle tempistiche, a sua detta di gran lunga inferiori ai 10 giorni citati oggi da Aurelio De Laurentiis:

“Siamo adesso alla scrittura. C’è un accordo già raggiunto, c’è il placet di ADL. Quando dice “10 giorni” si tiene largo. Lui sarà tutto la settimana in Spagna ed è probabile che quando tornerà i contratti saranno già firmati. Dobbiamo aspettare i classici aspetti formali. Essendo un dossier molto voluminoso (sarà l’allenatore più pagato della storia del Napoli). Per Conte è un vantaggio prendere un Napoli senza Champions”.

Poi, il passaggio al calciomercato, segnalando alcuni nomi attenzionati particolarmente dallo stesso Conte, a partire dal centrale difensivo, che rappresenta un buco scoperto da ben 12 mesi:

“Il Napoli dovrà fare due/tre operazioni negli undici. L’obiettivo in difesa è Buongiorno, piace anche all’Inter ma il Napoli può spendere. È chiaro che può rientrare nella lista anche Lukaku. E poi terrei d’occhio l’opzione Chiesa, che Conte ritiene il miglior esterno in assoluto del campionato, cercò di farselo prendere anche all’Inter. La Juve non ha necessità di venderlo, ma il problema è capire cosa Motta si aspetta da Chiesa, che ha un contratto fino al 2025″.

Al di là dei mancati introiti derivanti dalla Champions, questa operazione confermerebbe quindi lo stato di salute del club, in grado di investire rispetto a tante altre società, anche a seguito della stagione più complicata. In attesa di sviluppi, queste sono quindi le prime indiscrezioni. Nelle prossime settimane, con ogni probabilità, si scoprirà qualcosa in più in merito.