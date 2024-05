Calciomercato Napoli, trattativa con la Juventus: si ipotizza un clamoroso scambio

Con il termine della stagione, il focus dei club passa completamente sul calciomercato. Possibile asse di mercato tra Napoli e Juventus per uno scambio clamoroso.

La stagione si è conclusa definitivamente ieri, con l’ultima giornata di Serie A che ha decretato gli ultimi verdetti. Per il Napoli svanisce purtroppo il sogno di poter disputare quantomeno la Conference League, con gli azzurri che hanno chiuso il campionato al decimo posto.

Da questo risultato deludente si dovrà partire per ricostruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, con la dirigenza che è già al lavoro. Si apre la pista che porterebbe ad un clamoroso scambio tra Napoli e Juventus.

Napoli-Juventus, possibile asse di mercato: si valuta uno scambio clamoroso

L’inizio ufficiale della sessione di calciomercato estiva è ancora distante, visto che si aprirà il prossimo 1 luglio. Nonostante ciò, i club sono già particolarmente attivi sul mercato, in modo da portare avanti già delle trattative in vista della prossima stagione. In casa Napoli, già da diversi mesi dirigenti ed osservatori sono al lavoro per sondare dei potenziali obiettivi per rinforzare l’organico. Prima però di poter concludere qualsiasi colpo, ci sarà bisogno di ufficializzare il nuovo allenatore, che con tutta probabilità sarà Antonio Conte.

Dopo di che, Giovanni Manna procederà con le operazioni di mercato, anche in virtù di ciò che richiederà il nuovo tecnico. Nel frattempo il nuovo DS del Napoli starebbe valutando un clamoroso scambio proprio con la sua ex squadra, ossia la Juventus. Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, con l’approdo di Conte sulla panchina azzurra, si starebbe valutando l’ipotesi di uno scambio Di Lorenzo-Chiesa con i bianconeri. Manna, dopo aver ricevuto la richiesta di cessione da parte del capitano azzurro, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, con la Juventus che sembra in pole. Approfittando della situazione, il DS azzurro sarebbe pronto a chiedere ai bianconeri, Federico Chiesa.

L’esterno italiano piace molto ad Antonio Conte, a differenza del prossimo tecnico bianconero, Thiago Motta, che non lo vede al centro della sua Juventus. L’idea del tecnico italiano sull’esterno della Juventus non è cambiata, e per questo motivo potrebbe nascere un clamoroso scambio tra i due club rivali. Inoltre Conte ha un gran rapporto anche con il padre di Chiesa, ovvero Enrico, con la quale potrebbe sondare il terreno per un’eventuale approdo al Napoli del figlio. Attualmente si parla solo di voci ed ipotesi come avviene in ogni sessione di mercato, ma occhio a non sottovalutare questa pista. Clamorosamente potrebbe aprirsi uno spiraglio su questo scambio qualora Di Lorenzo decidesse di andare alla Juventus. A quel punto sarebbe decisiva la volontà di Chiesa, che ritroverebbe il suo ex dirigente, e potrebbe lavorare finalmente con Antonio Conte (in caso di arrivo sulla panchina azzurra, ndr.).