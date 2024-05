Ultima di Osimhen al Napoli: già deciso come saluterà i tifosi

Oggi ci sarà l’ultima partita di Victor Osimhen con il Napoli. Le ultime sul saluto ai tifosi azzurri.

L’esperienza di Victor Osimhen al Napoli appare ormai ai titoli di coda. La stagione non entusiasmante e la clausola presente nel contratto, portano il calciatore sempre più lontano dalla Campania. Non a caso, il club azzurro sarebbe già pronto a salutarlo nell’ultimo match contro il Lecce che andrà in scena oggi allo stadio Diego Armando Maradona.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 e sarà un match tutt’altro che scontato per il Napoli. Infatti, gli azzurri dovranno centrare la vittoria e sperare in un passo falso del Torino per avvicinarsi alla Conference League. Ciò nonostante, Francesco Calzona non potrà affidarsi all’attaccante azzurro. Quest’ultimo, è ancor alle prese con un fastidio muscolare che con ogni probabilità non gli consentirà di essere a disposizione. Infatti, almeno inizialmente siederà in panchina.

Osimhen pronto a salutare il Napoli: l’iniziativa al Maradona

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” Victor Osimhen è pronto a salutare il Napoli. Oggi, visto l’ultimo impegno di Serie A, il calciatore si appresterà a salutare il pubblico che in questi anni l’ha accompagnato e sostenuto in ogni occasione. Sebbene non faccia parte dell’undici titolare, al termine del match è prevista una sorta di passerella che consentirà ai tifosi di elogiare per un’ultima volta l’ex Lille.

Sebbene la destinazione risulti al momento sconosciuta, Victor Osimhen non indosserà più la maglia del Napoli. A distanza di un solo anno dallo scudetto, uno dei protagonisti della cavalcata azzurra non sarà a disposizione del nuovo tecnico che sbarcherà in Campania nelle prossime settimane.