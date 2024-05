Mercato Napoli, arriva la conferma: un altro azzurro annuncia l’addio

Negli ultimi minuti, un calciatore del Napoli ha voluto salutare pubblicare i propri compagni. Il post social che conferma l’addio al club.

Sono giorni caldi in casa Napoli con la rivoluzione che è già terminata. Sebbene la stagione non sia ancora volta al termine, tra le file azzurre diversi calciatori hanno comunicato il proprio addio. Tra questi c’è Piotr Zielinski, il quale ha organizzato una cena con il gruppo squadra in occasione del suo compleanno e non solo. La lista degli addii, non è pero terminata, vista la volontà della dirigenza di intraprendere un nuovo percorso.

A tal proposito, anche Pierluigi Gollini lascerà il Napoli al termine della stagione. L’estremo difensore oggi presenzierà per l’ultima volta al Maradona per poi fare ritorno all’Atalanta. Infatti, la dirigenza non è intenzionata a riscattare il calciatore dopo il prestito in vista dei prossimi anni.

Gollini dice addio al Napoli: il saluto social

Pierluigi Gollini tramite il proprio profilo “Instagram” ha voluto salutare i propri compagni. L’attuale secondo portiere del Napoli non verrà riscattato dal club azzurro, motivo per il quale la sua carriera proseguirà a Bergamo. Infatti, poi sarà l’Atalanta a valutare il futuro del calciatore, ma sicuramente la sua esperienza in Campania è da ritenere conclusa.

Nonostante Gollini non abbia avuto molto spazio a disposizione, alla Corte del Vesuvio è riuscito a dimostrare le proprie qualità. Infatti, durante l’assenza forzata di Meret è riuscito ad essere decisivo in più occasioni. L’estremo difensore è inoltre molto legato al capoluogo campano, motivo per il quale ha voluto omaggiare tutte le persone che gli son state accanto durante questi mesi.