LIVE – Napoli-Lecce, Calzona sorprende ancora: novità in attacco

L’ultima giornata di questa Serie A vedrà il Napoli affrontare il Lecce di Luca Gotti. Tutto pronto per il calcio d’inizio alle ore 18:00.

Dopo la grande frenesia di queste ore dovuta all’imminente scelta del prossimo allenatore degli azzurri, si torna a parlare di campo. Negli ultimi giorni, dopo i colloqui tra Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta, in casa Napoli non si è parlato di altro. Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla panchina del Napoli e la dirigenza azzurra sta facendo passi in avanti ora dopo ora.

Adesso, però, è il momento di mettere da parte tutte le chiacchiere da mercato. L’attenzione torna al campo e lo fa per l’ultima volta in questa stagione. Gli azzurri si giocano le ultime chances di qualificarsi alla prossima Conference League. Gli azzurri devono vincere contro il Lecce e sperare che il Torino non vinca contro l’Atalanta e che la Fiorentina vince la finale di Conference contro l’Olympiacos.

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli e Lecce

Ormai è tutto pronto per l’ultimo calcio d’inizio della stagione. I tifosi azzurri, finalmente, possono salutare questa stagione disastrosa con la speranza che la prossima possa dare molte più soddisfazioni.

Entrambi gli allenatori, Calzona e Gotti, hanno ormai scelto quali saranno le formazioni titolari che scenderanno in campo per il 38° turno di Serie A.

Il Napoli nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con qualche infortunio. Fino a ieri era in dubbio la presenza di diversi giocatori azzurri. In primis Osimhen che però è tornato tra i convocati, ma partirà dalla panchina. Stesso discorso per Rrahmani, mentre nulla da fare per Piotr Zielinski, Mario Rui e l’influenzato Dendoncker.

Di seguito la formazione scelta da Calzona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

Luca Gotti, dopo aver conquistato la salvezza con il Lecce, può contare su Gendrey. Restano fuori per l’ultimo match di campionato, invece, Sansone, Banda, Demarku e Kaba. Almqvist vince il ballottaggio con Oudin.

Di seguito la formazione scelta da Gotti:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Blin, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.