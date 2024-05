Futuro Di Lorenzo, rottura o pace con il Napoli? Sta cambiando tutto

Uno dei temi più importanti è legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Le ultime sul possibile addio del capitano azzurro.

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del club. La stagione è ormai giunta al termine, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di rifondare la squadra e non solo. In primis, andrà scelto il nuovo allenatore che dovrà garantire alla dirigenza un ritorno all’apice del campionato e non solo. Inoltre, un altro tassello chiave sarà il mercato, con diversi big che potrebbero salutare la causa azzurra.

Tra i principali indiziati per l’addio c’è Giovanni Di Lorenzo. L’attuale capitano del Napoli avrebbe chiesto la cessione, in quanto ritiene conclusa la propria esperienza in Campania. Tale scelta ha suscitato enorme clamore tra i tifosi, mentre il club azzurro starebbe provando a trattare il calciatore. Nelle ultime ore, però, sono emersi dettagli importanti circa il futuro di uno dei condottieri presenti in rosa.

Di Lorenzo valuta una possibile permanenza a Napoli: la situazione

Il Napoli è pronto a fiondarsi su Antonio Conte in vista dei prossimi anni. I contatti con il tecnico sono frequenti, ed anche la piazza accoglierebbe volentieri uno degli allenatori italiani più vincenti in circolazione. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il possibile arrivo del tecnico modificherebbe anche la volontà di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, ha già chiesto la cessione ma l’arrivo dell’ex calciatore potrebbe incidere in modo concreto sui piani futuri.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire la volontà del capitano, ma il nuovo programma azzurro potrebbe incidere nettamente. Infatti, Antonio Conte è un allenatore con fame e grinta, principi che sposano in modo perfetto le idee di Giovanni Di Lorenzo. Nonostante la stagione in corso sia stata difficile, il capitano potrebbe decidere di continuare a lottare ancora per la causa partenopea.