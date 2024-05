Conte, cambiano alcuni accordi: le ultime sulla firma con il Napoli

Si parla ancora di Antonio Conte in casa Napoli: cambiano alcuni accordi ma la firma è dietro l’angolo.

Dopo lo scialbo 0-0 maturato nell’ultima gara di campionato contro il Lecce, in casa Napoli il focus è divenuto uno solo: la firma di Antonio Conte. Come raccolto in esclusiva da Marco Giordano per conto di SpazioNapoli, gli azzurri avrebbero trovato l’accordo con il tecnico, inviando ai legali del leccese i contratti. Secondo l’esperto, però, alcuni termini sarebbero stati modificati rispetto alle voci fuoriuscite negli ultimi giorni, non compromettendo l’intesa raggiunta.

Salgono i bonus, il nuovo stipendio di Conte a Napoli

10 milioni, poi 9, poi 8 fino al raggiungimento degli attuali 6.5 promessi da De Laurentiis al tecnico leccese. I termini di accordo fra Antonio Conte e il Napoli sono cambiati in ogni giorno delle ultime settimane di trattativa, fino al raggiungimento dell’intesa finale. Questa, secondo Alfredo Pedullà, sarebbe stata trovata sulla base di 7 milioni con inserimento di bonus in caso di raggiungimento del piazzamento Champions e di ipotetica vittoria dello Scudetto.

Proprio i bonus sarebbero quindi lievitati prima dell’accordo definitivo. Tali cifre garantirebbero a Conte il raggiungimento di circa 10 milioni in caso di conseguimento degli obiettivi. Un cambio dell’ultim’ora, che non ha però intaccato in alcun modo il rapporto instauratosi fra le due parti.

Il Napoli non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura, così come lo stesso Conte, tanto da venirsi incontro in ogni modo possibile e immaginabile. All’ombra del Vesuvio, ora, si attende solo la firma e l’annuncio ufficiale, che stando agli aggiornamenti dovrebbero arrivare entro 48-72 ore.