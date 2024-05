Napoli, svolta sul futuro di Lobotka: la mossa cambia tutto

Niente da fare per Stanislav Lobotka: la scelta del club ha rimescolato le carte in tavola in chiave calciomercato.

Stanislav Lobotka, punto fermo del Napoli nonostante una stagione non esaltante del club partenopeo, è pronto a concludere l’annata calcistica con la casacca azzurra. Il centrocampista slovacco sarà impegnato al prossimo europeo proprio con mister Calzona con la sua Slovacchia. Il numero 68 avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo valore davanti all’intera Europa.

La sua qualità ha stimolato l’interesse dei maggiori club in circolazione ma anche convinto il Napoli che il suo apporto è indispensabile per la prestazione dell’intera squadra. De Laurentiis non vuole cederlo e soltanto un club avrebbe potuto stuzzicare lo stesso calciatore: il Barcellona. Il club catalano non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi confronti: Xavi, infatti, ha più volte affermato di volerlo nella sua squadra. Una mossa del Barça, però, ha rimescolato le carte in tavola e ha garantito agli azzurri la permanenza di Lobotka sotto l’ombra del Vesuvio.

Il calciatore, arrivato nel gennaio 2020 a Napoli, è pronto a ricoprire un ruolo fondamentale nel progetto di ricostruzione dopo un anno disastroso in cui le sue lacrime al termine di alcune sconfitte rimediate hanno lasciato intendere l’amore che lo slovacco prova per la maglia azzurra.

Addio Xavi, il Barça cambia i piani del suo futuro

Il prossimo anno la bandiera ed allenatore Xavi non sarà più l’allenatore del Barcellona. Una scelta già presa e dichiarata nel corso di questa stagione nonostante ci fossero dei segnali di riavvicinamento tra lui e il presidente Laporta. Pertanto il club blaugrana cambierà allenatore ed il principale indiziato sembrerebbe essere Hansi Flick, ex allenatore di Bayern Monaco e Germania.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, la strategia di mercato del Barcellona cambierà dopo l’annuncio del nuovo allenatore e di conseguenza salgono le quotazioni riguardo alla permanenza di Lobotka nel capoluogo campano. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro, con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2027.

Il centrocampista slovacco ora pensa solo a concludere la stagione e cercare di fare una bella figura ad Euro 2024. La figura del nuovo allenatore in casa Napoli sarà determinante per il futuro del numero 68. Con la maglia del Napoli conta 162 presenze con 2 gol e 2 assist in 5 stagioni. Durante il suo percorso in azzurro è riuscito a vincere la Coppa Italia 2019/20 e soprattutto lo Scudetto nella stagione 2023/24.