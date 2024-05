Italiano, annuncio a sorpresa sul futuro: è in pole per la panchina

News sul futuro di Vincenzo Italiano, tra i candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione: l’annuncio a sorpresa

Sono giorni caldi per quanto riguarda il futuro del Napoli. La tremenda stagione corrente si avvia verso la fine. La dirigenza azzurra è quindi al lavoro per programmare la prossima stagione e rimediare alle scelte sbagliate della scorsa estate. Manca solo l’annuncio per quanto riguarda Manna come nuovo direttore sportivo.

Il secondo step verso la rinascita è invece la scelta del nuovo allenatore. La pista Conte sembra quella sulla quale il presidente vuole insistere maggiormente, ma le alternative non mancano. Dietro ci sono Gasperini, Pioli e Italiano. Per quanto riguarda quest’ultimo ci sono news sorprendenti sul futuro.

Futuro Italiano, annuncio del giornalista: “Pista caldissima”

Stando a quanto riportato su X da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, Italiano è in pole per sostituire Thiago Motta sulla panchina del Bologna. L’esperto di mercato parla di “pista caldissima”, ma la decisione non sarà presa nei prossimi giorni. Italiano vuole attendere in quanto è concentrato solo sulla finale di Conference League, che giocherà ad Atene con la sua Fiorentina il 29 maggio, contro l’Olympiakos.

L’allenatore della Viola è chiamato a raccogliere un’eredità importante. Thiago Motta è riuscito a centrare una storica qualificazione in Champions con il Bologna. Il tecnico rossoblù ha deciso di lasciare a fine stagione la società e si accaserà con ogni probabilità alla Juventus, per sostituire Massimiliano Allegri. Decade quindi la possibilità di vederlo sulla panchina del Napoli, che a questo punto a deciso di concentrare la sua attenzione su altri profili.

Italiano in pole per la panchina del Bologna: la notizia

Negli scorsi giorni si era parlato anche di Sarri in orbita Bologna, ma l’allenatore ex Spezia avrebbe sbaragliato la concorrenza. Per Italiano si tratterebbe della prima partecipazione alla Champions, poiché con la Fiorentina non ha mai centrato questo traguardo. De Laurentiis, come dichiarato dallo stesso Italiano, ha più volte manifestato il suo gradimento rispetto all’operato dell’attuale allenatore della Viola, ma anche stavolta il suo destino sembra allontanarlo dal Napoli.

Anche a Bologna troverebbe però una società pronta ad accontentarlo sul mercato, i Saputo hanno intenzione di dare continuità alla magica annata 2023\24. Partirebbe sicuramente da una buona base – il lavoro di Thiago Motta è incontestabile -, ma dovrà confermarsi allenatore di livello dando alla squadra anche un valore aggiunto.