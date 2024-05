Gasperini, colpo di scena: “Ancora niente rinnovo”, svelata la reazione del Napoli

Colpo di scena in casa Atalanta, il rinnovo di Gasperini non è ancora sicuro: svelata la reazione del Napoli.

Ad un giorno dall’ultimo match di campionato contro il Lecce, in casa Napoli l’attenzione è focalizzata unicamente su ciò che accade fuori dal campo. Il Napoli domani si giocherà le residue chances di raggiungere la Conference League. I tifosi azzurri e anche la dirigenza partenopea stanno pensando piuttosto a comprendere chi sarà il prossimo allenatore.

Nelle ultime ore il primo indiziato a guidare il Napoli nella prossima stagione è Antonio Conte. Il tecnico leccese è in pole position e i contatti tra le parti procedono in maniera positiva. De Laurentiis vuole chiudere in fretta per programmare al meglio il futuro.

L’accelerata decisiva è arrivata dopo gli incontri tra Gasperini e l’Atalanta dai quali è emersa la volontà del tecnico di restare a Bergamo. Il rinnovo, però, non è ancora certo e questo è un colpo di scena. Svelata la reazione del Napoli, che ha aspettato a lungo Gasperini e che, a quanto pare, ora è deciso a puntare Antonio Conte, a prescindere dagli sviluppi che arrivano da Bergamo.

Colpo di scena Gasperini, la reazione del Napoli

Gian Piero Gasperini nelle ultime ore sembrava vicinissimo alla permanenza all’Atalanta. Il tecnico sembrava desideroso di restare alla guida dei nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, pare che il futuro di Gasperini non sia ancora chiaro. Al momento, infatti, non c’è stato nessun accordo per il rinnovo ed è possibile che ci siano nuovi contatti con la dirigenza bergamasca.

Sempre Gianluca Di Marzio ha rivelato la reazione del Napoli a questa notizia. Gli azzurri non si preoccupano della situazione di Gasperini. Gli azzurri sono tornati forte su Conte e continuano a lavorare per trovare l’intesa con il tecnico salentino.

Di seguito il tweet di Gianluca Di Marzio:

“Atalanta, ancora nessuna intesa con Gasperini per il rinnovo: le parti si sono riviste oggi, non è escluso un nuovo faccia a faccia entro sera. A prescindere da questo, il Napoli è tornato sotto forte con Conte: contatti continui per trovare l’intesa”.

Il Napoli, dunque, prosegue sulla strada che porta ad Antonio Conte e vuole chiudere subito. Gli azzurri, infatti, hanno aspettato a lungo Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria dell’Europa League c’era grande attesa in casa Napoli per gli incontri tra Gasperini e l’Atalanta. Gli incontri, però, non hanno portato notizie positive per gli azzurri e per questo motivo De Laurentiis ha accelerato per Conte.